Encuentran cuerpo humano dentro de bolsas en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un nuevo caso más de violencia se suma al
municipio mexiquense, cuando vecinos del Fraccionamiento Urbi Villas del Campo en
Tecámac, hicieron el macabro hallazgo de un cuerpo humano mutilado dentro de
bolsas de plástico negras tiradas en la vía pública.
Al dar aviso, de inmediato elementos de la SEDENA y de la
policía municipal llegaron al lugar y acordonaron la zona. Momentos después
arribaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) para realizar las pesquisas correspondientes y el levantamiento del
cuerpo, que hasta el momento permanece sin identificar.
Este espeluznante hallazgo se suma a la serie de problemas
que ha enfrentado el municipio en los últimos días, entre ellos el plantón
realizado por militantes de Morena para protestar por despidos que consideran
injustificados en el Ayuntamiento y órganos autónomos.
Aunado, los vecinos del fraccionamiento exigieron al ayuntamiento mayor seguridad en calles y colonias, mientras Tecámac vive una mezcla de protesta social y miedo ante hechos de violencia que parecen no tener fin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión