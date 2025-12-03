miércoles, 3 de diciembre de 2025

Encuentran cuerpo humano dentro de bolsas en Tecámac


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.-  Un nuevo caso más de violencia se suma al municipio mexiquense, cuando vecinos del Fraccionamiento Urbi Villas del Campo en Tecámac, hicieron el macabro hallazgo de un cuerpo humano mutilado dentro de bolsas de plástico negras tiradas en la vía pública.

Al dar aviso, de inmediato elementos de la SEDENA y de la policía municipal llegaron al lugar y acordonaron la zona. Momentos después arribaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las pesquisas correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que hasta el momento permanece sin identificar.

Este espeluznante hallazgo se suma a la serie de problemas que ha enfrentado el municipio en los últimos días, entre ellos el plantón realizado por militantes de Morena para protestar por despidos que consideran injustificados en el Ayuntamiento y órganos autónomos.

Aunado, los vecinos del fraccionamiento exigieron al ayuntamiento mayor seguridad en calles y colonias, mientras Tecámac vive una mezcla de protesta social y miedo ante hechos de violencia que parecen no tener fin.

