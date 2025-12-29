Encuentran el cuerpo de un joven sin vida en la Lechería - Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tezoyuca.- Entre la
penumbra y el ruido constante de los autos, el cuerpo sin vida de un joven de
aproximadamente 25 años fue localizado dentro del camellón de la carretera
Lechería–Texcoco, a la altura del kilómetro 32.8, en territorio del municipio
de Tezoyuca.
Fueron automovilistas quienes, al notar la silueta inmóvil
entre la maleza, dieron aviso a las autoridades. Al arribar al sitio, se
confirmó que el muchacho ya no contaba con signos vitales. El cuerpo presentaba
diversos golpes, por lo que las primeras líneas de investigación apuntan a que
habría sido atropellado y posteriormente víctima de la hipotermia, en una noche
donde el frío caló hasta los huesos.
El lugar fue acordonado mientras elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, el joven permanecía en calidad de desconocido y se esperaba que las investigaciones esclarezcan cómo terminó su historia a un costado de la carretera.
