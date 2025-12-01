Entran a un negocio, le disparan a un hombre y un menor e intentan huir: Un detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- La
tarde se tornó tensa cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado
de México (SSEM), junto con municipales, lograron agarrar a un sujeto que venía
huyendo luego de un violento ataque en Amecameca.
Todo comenzó en la colonia Centro por la calle Coronel Silvestre López, donde una comerciante pidió ayuda a los azules, refiriendo que tres sujetos, dos hombres y una mujer, entraron en su negocio y sin avisar dispararon contra un hombre y un menor de edad. Con el estruendo aún rebotando en las paredes, los agresores se dieron a la fuga a bordo de un Nissan Platina azul rumbo a Chalco.
La alerta corrió rápido y los uniformados se encontraron con
un vehículo muy parecido en la avenida Cuauhtémoc con Flores, en la colonia
Ayotla de Ixtapaluca. Al frenarlo, lo primero que alertó fue que el conductor
venía armado. Tras revisarlo como marca el protocolo, le hallaron una pistola,
un cargador y varios cartuchos que traía sin mayor vergüenza.
El individuo, que dijo llamarse Jorge “N” de 57 años, no
pudo dar muchas explicaciones y acabó esposado, subido a la patrulla y enviado
directo con el Agente del Ministerio Público junto con todo lo asegurado.
Mientras tanto, las dos víctimas del ataque fueron llevadas a un hospital cercano, donde recibieron atención médica. Su estado se mantenía reservado, pero estables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión