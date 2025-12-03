Entregan equipo del Programa de Autoempleo 2025 en cuatro centros del EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La entrega
de equipo y material del Programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025
llegó a cuatro centros regionales del Estado de México, ubicados en las
Escuelas de Artes y Oficios de Zinacantepec, Ixtapaluca, Tlalnepantla y
Texcoco. En este último municipio se realizó una entrega simbólica encabezada
por el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, quien destacó que el
programa representa una oportunidad para mejorar la economía familiar mediante
incentivos económicos y capacitación que permiten iniciar un negocio o generar
empleo dentro de las comunidades.
El programa contempla una inversión de 45 millones de pesos
y beneficia a 1,800 personas en la entidad, cada participante recibe equipo y
material especializado con un valor de hasta 25 mil pesos, con el propósito de
fortalecer o poner en marcha proyectos productivos.
Entre las beneficiarias se encuentra Mónica Guadalupe Carreño Zaragoza, del giro de estética canina, quien señaló que la certificación en línea reforzó sus conocimientos, aclaró dudas técnicas y le brindó mayor seguridad para emprender. También participa Blanca Enedina Villegas Serrano, dedicada a la repostería, quien destacó que la capacitación le proporcionó herramientas para trabajar profesionalmente y reconoció el acompañamiento de su instructora, así como su compromiso por continuar aprendiendo.
