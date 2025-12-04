Huixquilucan inaugura pistas de hielo para celebrar la temporada navideña
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- La
Navidad llegó oficialmente a Huixquilucan con la inauguración de dos pistas de
hielo instaladas en la Explanada Municipal y en la cancha de fútbol de
Ampliación Palo Solo. El encendido y apertura de estos espacios estuvo
encabezado por la presidenta municipal, Romina Contreras, quien estuvo acompañada
del senador Enrique Vargas.
Las pistas estarán abiertas al público del 2 de diciembre al 6 de enero de 2026, con entrada totalmente gratuita. Los horarios serán de lunes a jueves de 14:00 a 21:00 horas, y de viernes a domingo de 15:00 a 22:00 horas.
Las autoridades municipales invitaron a las familias a
disfrutar de estas actividades decembrinas, pensadas para brindar momentos de
convivencia y diversión a la comunidad, además de que para la inauguración se
realizaron presentaciones artísticas sobre hielo y la entrega de obsequios a
los pequeños presentes.
Ante esto, Romina Contreras comentó "Queremos que las familias de Huixquilucan vivan una Navidad llena de alegría y unión. Estas pistas de hielo son para ustedes, para que disfruten de una temporada mágica y segura."
