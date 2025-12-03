Iban tras una camioneta robada con 2 millones en cigarros y hallan a dos secuestrados en Joquicingo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Joquicingo.- Dos
hombres fueron rescatados después de pasar horas desnudos y maniatados en el
paraje conocido como Los Locos, tras ser secuestrados en un robo de camioneta
cargada con cigarros valuada en 2 millones de pesos.
El atraco ocurrió en Santa María Jajalpa, Tenango del Valle, cuando un grupo de sujetos interceptó la Mercedes Benz Sprinter blanca 2023. Los agresores, a bordo de un Chevrolet Malibu gris y un Optra dorado, despojaron de la unidad a las víctimas y trasladaron la mercancía en una Ford F250 blanca abandonada después del operativo.
Gracias a un cerco virtual coordinado por el C5 y al trabajo
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal y la
DGCRVyT, se logró identificar los vehículos implicados mediante videovigilancia
y seguimiento en tiempo real.
Isaac “N”, de 37 años y conductor de la Sprinter, fue
detenido en Cuajimalpa, mientras que su copiloto logró escapar a pie. Los otros
cuatro cómplices que amenazaron y retuvieron a las víctimas continúan prófugos.
Las víctimas declararon que los delincuentes huyeron al sentirse descubiertos. La mercancía recuperada y los vehículos asegurados quedaron a disposición de las autoridades, mientras las investigaciones continúan para dar con todos los responsables.
