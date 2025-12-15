Inauguran Unidad Deportiva en Atlatongo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- En el
municipio de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, junto con su cabildo,
representantes de gobierno y vecinos, inauguró la Unidad Deportiva Atlatongo,
mega obra de impulso deportivo.
Desde temprana hora, vecinos de Atlatongo, deportistas y curiosos se dieron cita para presenciar la apertura de este nuevo espacio, que busca fortalecer la convivencia social y promover estilos de vida saludables. Como parte del protocolo, el párroco Hugo Espinoza Pérez realizó la bendición de las instalaciones, marcando el inicio oficial de las actividades.
La inauguración incluyó una serie de presentaciones
deportivas y culturales. Destacó la exhibición de taekwondo a cargo de alumnos
del instructor Óscar Sánchez, así como la participación del Ballet Folklórico
de la Casa de Cultura de Acolman, que aportó color y tradición al evento,
también se llevaron a cabo torneos de basquetbol de futbol soccer.
La nueva unidad deportiva cuenta con cancha de futbol, cancha de basquetbol, aparatos de ejercicio y zonas recreativas, infraestructura que beneficiará a más de 58 mil habitantes del municipio y sus alrededores. Durante su construcción, a cargo del Gobierno del Estado de México, se generaron más de mil 800 empleos directos e indirectos. El proyecto fue anunciado en julio del año pasado.
Durante su mensaje, Paredes de la Torre destacó la importancia de este espacio para la comunidad, señalando que la Unidad Deportiva Atlatongo es una obra pensada para las familias, para las y los jóvenes y para quienes buscan en el deporte una herramienta de bienestar, integración y prevención social. También reconoció el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y la participación de la ciudadanía para hacer realidad este proyecto.
