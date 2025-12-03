Informalidad alcanza a 33.9 millones de personas en octubre
Ciudad de México 28 noviembre de 2025. El Instituto Nacional
de Estadística (INEGI) reportó que en el mes de octubre la Población Ocupada se
ubicó en 60.9 millones de personas de ellas 33.9 millones de personas son
informales.
De acuerdo con el seguimiento de ManpowerGroup, la tasa de
informalidad laboral para el décimo mes de 2025 fue de 55.7%, cifra es 1.6
puntos porcentuales superior al 54.1% de octubre de 2024.
Comparado anualmente, octubre de este año sumó alrededor de
1.5 millones de personas más en la
informalidad, ya que en octubre de 2024 reportó 32.4 millones de informales.
Este año 2025 comenzó con 32.2 millones de personas ocupadas
en la informalidad, durante el transcurso de los meses siguientes, se presenta
una tendencia en ascenso.
En febrero dicha población fue de 32.3 millones; marzo la
informalidad cobijó a 32.5 millones de personas; abril 32.7 millones; mayo 32.9
millones de personas, junio con 33 millones, julio con 34.1 millones -el punto
más alto-, agosto con 32.6, septiembre con 33.1 millones de personas
informales, y ahora octubre con 33.9 millones de personas en este 2025.
De acuerdo con el INEGI, la tasa de informalidad de forma
histórica para el mes de octubre se ha comportado de la siguiente forma: en
2020 reportada en 55.9%; en 2021 fue de 55.6%; en 2022 con 55.4%, y 2023 con
55.4 por ciento.
Beatriz Robles, Directora de Operaciones de Manpower México,
explicó que “En términos reales, la economía mexicana opera con más empleo
informal que formal; hoy, el país tiene más personas trabajando sin
prestaciones que en esquemas formales. Esto implica un freno estructural,
porque millones de personas siguen sin seguridad social ni opciones de retiro,
lo que amplía las brechas de desigualdad”.
“México necesita avanzar con empleo formal. Para atender a
la población que cada año se incorpora al mercado laboral, deberíamos crear más
de un millón de empleos formales, y aún no llegamos a ese ritmo. La única forma
de avanzar hacia un mercado laboral más sólido es atraer y facilitar la inversión.
Las empresas requieren certidumbre, claridad regulatoria y seguridad para
planear a largo plazo”
“Si no cerramos esa brecha, la economía seguirá dependiendo de trabajos sin protección y con menor productividad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión