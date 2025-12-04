Intento de secuestro en Naucalpan termina frustrado por vecinos y policías; hay 3 detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Lo que
parecía un día normal sobre la avenida Gustavo Baz terminó hecho un caos cuando
una joven comenzó a gritar desesperada desde la ventana de un automóvil color
naranja en movimiento, intentando escapar de un presunto secuestro.
Vecinos que circulaban por la zona no dudaron ni un segundo, al escuchar los gritos de auxilio y ver a la mujer forcejeando para salir del vehículo, le cerraron el paso al auto y obligaron a detenerse. De inmediato pidieron apoyo a la policía.
Gracias a la rápida intervención ciudadana y a la llegada
casi inmediata de los oficiales, la joven logró salir por la ventana del coche
y ponerse a salvo.
Los tres ocupantes del vehículo fueron asegurados en el
lugar y ahora están bajo investigación para determinar su participación en el
intento de privación de la libertad.
La acción conjunta entre vecinos y policías evitó que el hecho terminara en tragedia. La víctima ya se encuentra a resguardo de las autoridades.
