José Meneses da banderazo de inicio a obras de pavimentación y rehabilitación en San Martín de las Pirámides
En días pasados, el presidente municipal de San Martín de
las Pirámides, José Meneses Benítez, acompañado de su equipo de trabajo, dio
inicio a los avances de dos importantes obras que buscan darle nueva vida a las
calles y caminos del municipio.
La primera intervención corresponde a la rehabilitación con concreto hidráulico del Camino a Santa María Palapa, donde se realizarán trabajos de terracería, colocación de concreto hidráulico, señalización y nueva iluminación. Con estas acciones se pretende mejorar la conectividad y garantizar un acceso digno y seguro para todos los sanmartinenses.
Durante el recorrido, el presidente saludó a los vecinos,
escuchó sus inquietudes y refrendó su compromiso de trabajar hombro con hombro
con la comunidad para tener mejores resultados que garanticen el bienestar
social.
En la misma jornada, se dio banderazo de inicio de la pavimentación de la Calle Morelos Sur, obra integral que incluye la instalación de una nueva red de agua, drenaje, reconstrucción de banquetas y guarniciones, colocación de luminarias, vialetas solares y otros trabajos complementarios.
Estos se suman a las obras iniciadas y entregadas por parte
del ayuntamiento de San Martín de las Pirámides en estos últimos meses.
“Estas obras representan pasos firmes para seguir transformando San Martín; nuestro deber es responderle a la gente con resultados y calles que reflejen el esfuerzo de todos. Una calle iluminada, una calle bien hecha y señalada brinda la seguridad de que disminuirá cualquier situación de riesgo”, comentó Meneses Benítez.
