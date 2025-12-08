lunes, 8 de diciembre de 2025

José Meneses encabeza Primer Informe en San Martín de las Pirámides


José Meneses encabeza Primer Informe en San Martín de las Pirámides

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- José Meneses Benítez, presidente municipal de San Martín de las Pirámides, presentó su primer informe de gobierno ante la comunidad. Acompañado de su equipo de trabajo y del cabildo, Meneses detalló los avances y proyectos que han marcado su gestión desde el inicio de su mandato.

El evento, realizado en la cabecera municipal, contó con la presencia de Nelly Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo, quien asistió en representación de la gobernadora Delfina Gómez. En su intervención, Carrasco destacó el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y municipal, asegurando que el Estado de México continuará apoyando a San Martín de las Pirámides en su desarrollo.

Además, el evento reunió a diversas personalidades como la diputada federal Claudia Garfias, presidentes municipales, ex presidentes y representantes de diferentes áreas de gobierno.

En su informe, Meneses Benítez destacó una serie de obras y acciones que han beneficiado a la población, entre ellas, la instalación de 576 tomas con medidores para regular el consumo de agua y la rehabilitación de los cárcamos de Tlachinolpa, El Saltito, Tezompa y Álvaro Obregón y más de 150 reparaciones de fugas y trabajos de desazolve, que han mejorado el servicio en el municipio.

A lo largo de su informe, el alcalde resaltó las más de ocho jornadas de reforestación y la entrega de tres mil 500 árboles frutales, así como las 10 jornadas de salud que beneficiaron a cientos de habitantes. También habló sobre los 270 kilómetross de mantenimiento a caminos rurales y las obras de infraestructura, como la rehabilitación de la imagen urbana, la construcción de un parque lineal y la ciclovía en la Avenida Tuxpan, con una inversión total de 100 millones de pesos.

También se mencionó la entrega de 50 cisternas para almacenar aguas pluviales y los más de 160 operativos de seguridad implementados para mejorar la tranquilidad en el municipio.

José Meneses agradeció a los san martínenses por su apoyo y colaboración durante este primer año de trabajo, asegurando que la administración seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos los sanmartinenses, sin distinción de partidos.

"Frente a la ciudadanía presento de manera transparente el resultado de un trabajo arduo realizado en esta administración, hemos construido en beneficio de todos. A pesar del deseo de algunos que querían que nos fuera mal, hemos hecho nuestra labor, aquí se califican los hechos. Este es solo el inicio de un proyecto que busca transformar San Martín de las Pirámides. Seguiremos adelante, con la ayuda de todos, para hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.", concluyó Meneses Benítez.

2 comentarios:

  1. Anónimolunes, diciembre 08, 2025

    la gente nunca va a dejar de hablar muchas felicidades mi presi

    ResponderEliminar
  2. Anónimolunes, diciembre 08, 2025

    un gran informe aunque los vecinos todavia no son muy participatibos

    ResponderEliminar

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 