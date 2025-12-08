José Meneses encabeza Primer Informe en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- José Meneses Benítez, presidente municipal de San Martín de las
Pirámides, presentó su primer informe de gobierno ante la comunidad. Acompañado
de su equipo de trabajo y del cabildo, Meneses detalló los avances y proyectos
que han marcado su gestión desde el inicio de su mandato.
El evento, realizado en la cabecera municipal, contó con la
presencia de Nelly Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo, quien asistió en
representación de la gobernadora Delfina Gómez. En su intervención, Carrasco
destacó el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y municipal, asegurando
que el Estado de México continuará apoyando a San Martín de las Pirámides en su
desarrollo.
Además, el evento reunió a diversas personalidades como la diputada federal Claudia Garfias, presidentes municipales, ex presidentes y representantes de diferentes áreas de gobierno.
En su informe, Meneses Benítez destacó una serie de obras y
acciones que han beneficiado a la población, entre ellas, la instalación de 576
tomas con medidores para regular el consumo de agua y la rehabilitación de los
cárcamos de Tlachinolpa, El Saltito, Tezompa y Álvaro Obregón y más de 150
reparaciones de fugas y trabajos de desazolve, que han mejorado el servicio en
el municipio.
A lo largo de su informe, el alcalde resaltó las más de ocho
jornadas de reforestación y la entrega de tres mil 500 árboles frutales, así
como las 10 jornadas de salud que beneficiaron a cientos de habitantes. También
habló sobre los 270 kilómetross de mantenimiento a caminos rurales y las obras
de infraestructura, como la rehabilitación de la imagen urbana, la construcción
de un parque lineal y la ciclovía en la Avenida Tuxpan, con una inversión total
de 100 millones de pesos.
También se mencionó la entrega de 50 cisternas para almacenar aguas pluviales y los más de 160 operativos de seguridad implementados para mejorar la tranquilidad en el municipio.
José Meneses agradeció a los san martínenses por su apoyo y
colaboración durante este primer año de trabajo, asegurando que la
administración seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos
los sanmartinenses, sin distinción de partidos.
"Frente a la ciudadanía presento de manera transparente el resultado de un trabajo arduo realizado en esta administración, hemos construido en beneficio de todos. A pesar del deseo de algunos que querían que nos fuera mal, hemos hecho nuestra labor, aquí se califican los hechos. Este es solo el inicio de un proyecto que busca transformar San Martín de las Pirámides. Seguiremos adelante, con la ayuda de todos, para hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.", concluyó Meneses Benítez.
