viernes, 26 de diciembre de 2025

José Meneses inaugura obra de rehabilitación urbana en San Martín de las Pirámides


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- El presidente municipal de San Martín de las Pirámides, José Meneses Benítez, junto a su equipo de trabajo, realizó la entrega formal de la rehabilitación de la pavimentación en la Calle Cuauhtémoc, ubicada en la Cabecera Municipal. Esta obra, que busca fortalecer la infraestructura urbana, se lleva a cabo con la finalidad de mejorar la movilidad, incrementar la seguridad de los habitantes y transformar la imagen del municipio.

La rehabilitación consistió en la modernización de las redes de drenaje y agua potable, la construcción de nuevas banquetas, la instalación de pavimento estampado, así como la mejora de la iluminación pública y la señalización vial. Con estos cambios, se busca no solo mejorar la infraestructura, sino también ofrecer a la comunidad un entorno más seguro y accesible para todos.

Aunado, Meneses Benítez expresó que esta obra es solo una de muchas que se están ejecutando para fortalecer el bienestar de los sanmartinenses. “Estamos trabajando para que cada rincón de nuestro municipio cuente con una infraestructura digna, segura y funcional. Sabemos que las obras de este tipo no solo mejoran la calidad de vida, sino que también son un reflejo del progreso y la modernización de San Martín de las Pirámides. Esta obra es una muestra de nuestro compromiso con la comunidad”, señaló.

Los vecinos de la zona se mostraron satisfechos con los avances y los beneficios inmediatos que la obra ya ha traído consigo, destacando que, además de mejorar el tránsito vehicular y peatonal, también se está generando una imagen más moderna y limpia para la comunidad.

3 comentarios:

  1. Anónimoviernes, diciembre 26, 2025

    muy buen trabajo presidente

    ResponderEliminar
  2. Anónimoviernes, diciembre 26, 2025

    Buen ejemplo, no que en otros ayuntamientos hasta casi un mes se quieren dar de vacaciones

    ResponderEliminar
  3. Anónimoviernes, diciembre 26, 2025

    años llevavamos pidiendo esta obra muchas gracias pepe por tu trabajo

    ResponderEliminar

