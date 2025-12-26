La extorsionaba con difundir fotos íntimas: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Durante el
Operativo Decembrino 2025, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México atendieron un reporte en el fraccionamiento Los Héroes Tecámac, sobre la
carretera federal Lechería–Texcoco, en la esquina con la calle Bosques de
Chapultepec, donde una mujer solicitó apoyo tras ser víctima de una probable
extorsión.
La afectada señaló que un sujeto le exigía dinero en
efectivo a cambio de no difundir material de carácter íntimo. Al acudir a
entregar el dinero, el hombre le pidió una segunda cantidad y, al no obtenerla,
la agredió físicamente.
Vecinos del lugar intervinieron, lograron someter y retener
al presunto responsable hasta el arribo de elementos de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México, quienes aplicaron los protocolos correspondientes,
controlaron la situación y resguardaron a la víctima.
El detenido fue identificado como Martín “N”, de 40 años de edad. Se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
