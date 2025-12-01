La inteligencia emocional, clave para la salud mental de los hombres: CODHEM
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En el marco
de las actividades para la igualdad sustantiva y la conmemoración del Día
Internacional del Hombre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
llevó a cabo una videoconferencia sobre inteligencia emocional impartida por
Araceli Mejía Gómez, coordinadora Jurídica y de Igualdad de Género de la
Secretaría del Trabajo estatal.
Mejía Gómez subrayó que las emociones son reacciones humanas
universales, aunque en los hombres suelen ser más difíciles de expresar debido
a patrones culturales que privilegian la contención y la fortaleza. Explicó que
mientras tradicionalmente se enseña a las mujeres a hablar de sus sentimientos,
a los hombres se les empuja a reprimirlos, lo que hace indispensable fomentar
una inteligencia emocional que permita relaciones más sanas y una masculinidad
más constructiva y respetuosa.
La ponente recordó la importancia del 19 de noviembre como
una fecha dedicada a promover la salud física y emocional de niños, jóvenes y
hombres, mejorar la convivencia entre géneros y visibilizar modelos masculinos
positivos y corresponsables, así como reconocer su participación en la familia,
la comunidad y el cuidado del entorno.
El Día Internacional del Hombre, que se celebra del 19 al 24 de noviembre en más de 60 países de Oceanía, el Caribe, Asia, Europa, África y Norteamérica, cuenta con el reconocimiento de organismos internacionales como la ONU, la OMS y la UNESCO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión