Línea Sin Violencia: Exhortan a las mujeres a comunicarse en caso de sufrir algún caso de violencia
En esta temporada decembrina, el Gobierno del Estado de
México, a través de la Secretaría de las Mujeres, recuerda a las mujeres
mexiquenses que no están solas y que cuentan con apoyo en caso de vivir
cualquier tipo de violencia.
La secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez
Hernández, señaló que no se debe normalizar ninguna forma de violencia y que un
solo acto es motivo suficiente para pedir ayuda. Para ello, la “Línea Sin
Violencia” brindará atención inmediata, segura y confidencial, con orientación
psicológica, asesoría jurídica, primeros auxilios emocionales y canalización a
servicios especializados.
Este servicio es gratuito, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, está conectado al número nacional de emergencias 9-1-1 y puede contactarse al 800 108 40 53. También se invita a compartir estos canales de apoyo para promover entornos más seguros en todo el Estado de México.
