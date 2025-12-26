Asesinan a balazos a presunto guardia municipal en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En la
colonia San Antonio Zomeyucan, un hombre que presuntamente pertenecía a la
Guardia Municipal fue asesinado tras una riña que encendió la alarma entre los
vecinos, quienes reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de
fuego.
Según reportes, el altercado terminó en una agresión directa
contra el uniformado, quien cayó abatido a disparos y ya no volvió a
levantarse. La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida en
el mismo lugar, mientras elementos de emergencia arribaban para confirmar el
deceso.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría
de Seguridad del Estado de México, seguidos por personal de la Fiscalía
mexiquense, que acordonó la zona e inició la carpeta de investigación para
tratar de reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias, mientras el silencio vuelve poco a poco a una colonia marcada por la violencia.
