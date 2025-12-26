viernes, 26 de diciembre de 2025

Asesinan a balazos a presunto guardia municipal en Naucalpan


Asesinan a balazos a presunto guardia municipal en Naucalpan

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En la colonia San Antonio Zomeyucan, un hombre que presuntamente pertenecía a la Guardia Municipal fue asesinado tras una riña que encendió la alarma entre los vecinos, quienes reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

Según reportes, el altercado terminó en una agresión directa contra el uniformado, quien cayó abatido a disparos y ya no volvió a levantarse. La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, perdió la vida en el mismo lugar, mientras elementos de emergencia arribaban para confirmar el deceso.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, seguidos por personal de la Fiscalía mexiquense, que acordonó la zona e inició la carpeta de investigación para tratar de reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las indagatorias, mientras el silencio vuelve poco a poco a una colonia marcada por la violencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 