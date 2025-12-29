Lo detienen por robo de motocicletas y venta de sustancias en Cuatitlan Izcalli
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) bajo el “Operativo
Langosta” lograron la detención de un sujeto identificado como presunto ladrón
de motocicletas, por lo que al ubicarlo en una plaza comercial de la colonia Jardines
de la Hacienda intentaron arrestarlo, no sin antes darle un poco de emoción por
parte del presunto delincuente quien intentó huir corriendo entre la gente.
El individuo, identificado como Miguel “N” de 32 años,
coincidía con la media filiación de un objetivo prioritario ligado al robo de
motocicletas, por lo que los agentes le marcaron el alto. La huida encendió las
alertas y terminó en cuestión de segundos, justo afuera del centro comercial,
donde fue sometido sin que se registraran lesionados.
Al realizar la revisión, los policías hallaron entre sus
pertenencias varias dosis de hierba seca con características de la marihuana
empaquetadas en bolsas de plástico, así como seis llaves para distintos tipos
de motocicletas y unas pinzas tipo cizalla, herramientas comúnmente utilizadas
para cortar pernos. Los indicios reforzaron las sospechas que ya pesaban sobre
el detenido, señalado como posible responsable de una serie de robos en la
zona.
Un ciudadano lo reconoció como el autor del robo de una
motoneta Italika DS 150, ocurrido el pasado 24 de octubre en el estacionamiento
de otra plaza comercial, hecho que quedó asentado ante la autoridad. Con estos
elementos, Miguel “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de
Cuautitlán Izcalli, donde se abrió la carpeta correspondiente.
La situación jurídica del detenido permanece en proceso de determinación, mientras las averiguaciones se amplían para esclarecer su posible participación en otros ilícitos.
