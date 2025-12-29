lunes, 29 de diciembre de 2025

Lo detienen por robo de motocicletas y venta de sustancias en Cuatitlan Izcalli


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.- Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) bajo el “Operativo Langosta” lograron la detención de un sujeto identificado como presunto ladrón de motocicletas, por lo que al ubicarlo en una plaza comercial de la colonia Jardines de la Hacienda intentaron arrestarlo, no sin antes darle un poco de emoción por parte del presunto delincuente quien intentó huir corriendo entre la gente.

El individuo, identificado como Miguel “N” de 32 años, coincidía con la media filiación de un objetivo prioritario ligado al robo de motocicletas, por lo que los agentes le marcaron el alto. La huida encendió las alertas y terminó en cuestión de segundos, justo afuera del centro comercial, donde fue sometido sin que se registraran lesionados.

Al realizar la revisión, los policías hallaron entre sus pertenencias varias dosis de hierba seca con características de la marihuana empaquetadas en bolsas de plástico, así como seis llaves para distintos tipos de motocicletas y unas pinzas tipo cizalla, herramientas comúnmente utilizadas para cortar pernos. Los indicios reforzaron las sospechas que ya pesaban sobre el detenido, señalado como posible responsable de una serie de robos en la zona.

Un ciudadano lo reconoció como el autor del robo de una motoneta Italika DS 150, ocurrido el pasado 24 de octubre en el estacionamiento de otra plaza comercial, hecho que quedó asentado ante la autoridad. Con estos elementos, Miguel “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, donde se abrió la carpeta correspondiente.

La situación jurídica del detenido permanece en proceso de determinación, mientras las averiguaciones se amplían para esclarecer su posible participación en otros ilícitos.

