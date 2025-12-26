Mujeres que llevaban años presas recuperan su libertad en penales mexiquenses gracias a asesoramiento de gobierno estatal
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En lo que
va del año, 29 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad en el
Estado de México como resultado de una serie de apoyos legales, sociales y de salud
impulsados desde distintas áreas del gobierno estatal. Los casos se concentran
principalmente en los centros penitenciarios de Tlalnepantla, con 11
liberaciones, Chalco con 8, seguidos por Almoloya de Juárez con 6, Ecatepec con
2 y Nezahualcóyotl Sur con otras 2. El objetivo central ha sido facilitar el
acceso a la justicia y abrir caminos reales para la reinserción social de
mujeres que permanecían en prisión por años.
Entre los casos recientes destacan el de Rosalba “N”, quien estuvo recluida más de ocho años en el penal de Tlalnepantla y Amanda “N”, con más de dos años privada de la libertad en el mismo centro.
En Chalco, Saraí “N”
pasó más de nueve años en reclusión y Guadalupe “N” más de siete, antes de
obtener su libertad. Estos casos reflejan situaciones prolongadas que, tras
revisiones legales y acompañamiento jurídico, lograron resolverse conforme a la
ley.
En estas acciones han participado la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública, a través de asesoría jurídica personalizada, pago de multas cuando así lo establece la ley, seguimiento legal continuo, jornadas de atención a la salud física y mental, así como acompañamiento integral para el regreso a la vida en libertad. De manera acumulada, del 16 de septiembre de 2023 al 19 de diciembre de 2025, el número total de mujeres liberadas bajo este esquema asciende a 53, un dato que muestra el impacto sostenido de estas intervenciones en distintos centros penitenciarios del estado.
