Operativo Argos: Caen tres en Aculco con bolsas de cocaína
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Aculco.- En pleno
corazón de Aculco, el operativo “Argos” dejó esta madrugada un golpe certero
contra la presunta venta de enervantes, cuando elementos de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a tres sujetos que circulaban
sospechosamente por calles de la demarcación.
Durante uno de los filtros preventivos, los estatales marcaron el alto a un Volkswagen Bora negro. Tras identificarse y seguir el protocolo de rigor, los uniformados revisaron el vehículo, hallando 23 bolsas de plástico con aparente cocaína, además de dinero en efectivo. Sin posibilidad de escapatoria, los tres tripulantes quedaron asegurados.
Los detenidos responden a los nombres de Gabriel “N” de 31
años; Rigoberto “N” de 37; y Juan “N” de 34, quienes de acuerdo con información
preliminar de la autoridad, podrían tener vínculos con una célula delictiva
ligada a un grupo criminal originario de Michoacán. Será el avance de las
investigaciones el que determine su situación legal.
Tras informarles sus derechos, los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde continuará la indagatoria.
