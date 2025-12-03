miércoles, 3 de diciembre de 2025

Policía municipal de San Martín de las Pirámides recupera pickup robada tras Operativo Relámpago


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- En San Pablo Ixquitlán, la tranquilidad se interrumpió cuando una camioneta pickup verde fue arrebatada de las manos de su dueño por delincuentes que huyeron sin dejar rastro. El reporte llegó de inmediato al Centro de Mando C2, encendiendo las alarmas y movilizando a los elementos de Seguridad Pública de San Martín de las Pirámides.

Sin perder tiempo, las patrullas iniciaron un operativo de rondines constantes buscando donde pudiera esconderse la unidad. La tensión creció mientras los minutos avanzaban, pero la búsqueda no se detuvo.

Fue en los parajes cercanos al Club Campestre donde los uniformados dieron con la camioneta, abandonada entre la maleza, aún con el olor a motor caliente.

Tras las revisiones de rigor, la unidad fue devuelta a su propietario, quien pudo acreditar su posesión mientras los policías cerraban el operativo con saldo favorable ante la delincuencia.

La denuncia ciudadana y la rápida respuesta evitaron que este robo quedara impune. En San Martín de las Pirámides, comunidad y autoridad siguen haciendo frente, hombro a hombro, a quienes pretenden sembrar el temor en las calles.

En tanto, las investigaciones continúan.

2 comentarios:

  1. Anónimomiércoles, diciembre 03, 2025

    felciidades a los elementos que nos cuidan todos los dias

  2. Anónimomiércoles, diciembre 03, 2025

    Se ve la diferencia de trabajo en tierra bien echo

