Policía municipal de San Martín de las Pirámides recupera pickup robada tras Operativo Relámpago
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En San Pablo Ixquitlán, la tranquilidad se interrumpió cuando una
camioneta pickup verde fue arrebatada de las manos de su dueño por delincuentes
que huyeron sin dejar rastro. El reporte llegó de inmediato al Centro de Mando
C2, encendiendo las alarmas y movilizando a los elementos de Seguridad Pública de
San Martín de las Pirámides.
Sin perder tiempo, las patrullas iniciaron un operativo de rondines constantes buscando donde pudiera esconderse la unidad. La tensión creció mientras los minutos avanzaban, pero la búsqueda no se detuvo.
Fue en los parajes cercanos al Club Campestre donde los
uniformados dieron con la camioneta, abandonada entre la maleza, aún con el
olor a motor caliente.
Tras las revisiones de rigor, la unidad fue devuelta a su
propietario, quien pudo acreditar su posesión mientras los policías cerraban el
operativo con saldo favorable ante la delincuencia.
La denuncia ciudadana y la rápida respuesta evitaron que este robo quedara impune. En San Martín de las Pirámides, comunidad y autoridad siguen haciendo frente, hombro a hombro, a quienes pretenden sembrar el temor en las calles.
En tanto, las investigaciones continúan.
