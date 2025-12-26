Quería pegarle a una mujer embarazada: Está detenido.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El día de
ayer se registró la agresión a una mujer embarazada por un desconocido en la
delegación de San Miguel Totoltepec el día de ayer. Según la víctima, el
agresor la golpeó sin provocación, por lo que pidió ayuda de inmediato.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
llegaron al lugar tras recibir el reporte y se aseguraron de que la mujer
recibiera atención médica, apoyados por personal de Protección Civil. La
víctima fue atendida en el lugar y se le brindó cuidado para proteger su salud
y la de su bebé.
El agresor, identificado como Miguel “N” de 33 años, fue
detenido en el sitio. Se le informaron sus derechos y posteriormente fue
presentado ante el Centro de Justicia para las Mujeres, donde las autoridades
continuarán con el seguimiento legal correspondiente.
La Secretaría de Seguridad destacó que durante toda la intervención se priorizó la estabilidad, integridad y salud de la mujer, actuando bajo los protocolos de las Mesas de Paz para garantizar la atención adecuada a víctimas de violencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión