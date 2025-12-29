Recuperan más de 7 millones de pesos en asalto familiar
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- La
tranquilidad de la colonia Benito Juárez se rompió en seco cuando un robo a
casa habitación con violencia destapó una historia digna de la nota roja de los
ochentas: dinero, amenazas y traición entre conocidos.
De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana
de Nezahualcóyotl, dos presuntos responsables fueron detenidos tras un
operativo relámpago. Se trata de Brittanny Janet “N” y Jonathan Eduardo “N”,
quienes habrían ingresado a un domicilio particular para amenazar con un arma
de fuego y llevarse una fuerte suma de dinero.
La víctima, que resultó ser familiar de uno de los detenidos,
denunció los hechos luego de que los implicados irrumpieran en la vivienda y
bajo amenazas sustrajeran efectivo. La alerta encendió las sirenas y movilizó a
los uniformados.
La captura se concretó en Avenida Riva Palacio, esquina con
Séptima Avenida, en la colonia El Sol, donde los agentes aseguraron más de 7
millones de pesos en efectivo y un revólver calibre .38 especial, cargado con
cartuchos útiles.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde permanecen en espera de que se determine su situación jurídica. Mientras tanto, en el barrio no se habla de otra cosa: cuando el crimen entra por la puerta, la confianza sale por la ventana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión