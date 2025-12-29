lunes, 29 de diciembre de 2025

Recuperan más de 7 millones de pesos en asalto familiar


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- La tranquilidad de la colonia Benito Juárez se rompió en seco cuando un robo a casa habitación con violencia destapó una historia digna de la nota roja de los ochentas: dinero, amenazas y traición entre conocidos.

De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, dos presuntos responsables fueron detenidos tras un operativo relámpago. Se trata de Brittanny Janet “N” y Jonathan Eduardo “N”, quienes habrían ingresado a un domicilio particular para amenazar con un arma de fuego y llevarse una fuerte suma de dinero.

La víctima, que resultó ser familiar de uno de los detenidos, denunció los hechos luego de que los implicados irrumpieran en la vivienda y bajo amenazas sustrajeran efectivo. La alerta encendió las sirenas y movilizó a los uniformados.

La captura se concretó en Avenida Riva Palacio, esquina con Séptima Avenida, en la colonia El Sol, donde los agentes aseguraron más de 7 millones de pesos en efectivo y un revólver calibre .38 especial, cargado con cartuchos útiles.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde permanecen en espera de que se determine su situación jurídica. Mientras tanto, en el barrio no se habla de otra cosa: cuando el crimen entra por la puerta, la confianza sale por la ventana.

