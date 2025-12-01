Recuperan tráiler robado en Temascalcingo y detienen a uno
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temascalcingo.-
Durante la madrugada del sábado se vivió una movilización policiaca por un
tráiler con reporte de robo que fue localizado gracias a una denuncia anónima,
lo que desató un rápido operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del
Estado de México y la Policía Municipal.
La llamada alertó sobre el robo de un tractocamión amarillo con caja blanca, cuya señal de geolocalización condujo a los uniformados hasta Santa María Canchesda, a la altura del kilómetro 118 de la autopista Atlacomulco–Guadalajara.
Los efectivos hallaron la pesada unidad estacionada de
manera sospechosa. Apenas descendieron de sus patrullas, dos sujetos que
merodeaban el tráiler emprendieron una fuga desesperada.
Tras una corta persecución, los oficiales lograron capturar
a uno de ellos, quien se identificó como Luis “N” de 27 años, dijo no saber
nada del hombre que logró escabullirse y aseguró que el chofer de la unidad
robada había sido abandonado momentos antes en una tienda de Toluca.
El detenido fue trasladado junto con el tráiler recuperado a la Agencia del Ministerio Público, donde las autoridades determinarán su situación jurídica.
