Rescatan a jaguar en Jilotepec durante operativo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jilotepec.- En un
operativo realizado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguraron un jaguar
(Panthera onca) en un inmueble ubicado en el municipio de Jilotepec, al norte
del Estado de México.
El operativo, que se desarrolló bajo un estricto protocolo de seguridad, fue encabezado por la FGR, con el apoyo de la Profepa, quienes realizaron el cateo correspondiente. El felino, que no presentaba marcaje alguno, fue encontrado sedado, lo que permitió a los especialistas verificar su estado de salud de manera inmediata. Según los informes, la sedación fue necesaria para garantizar que no se causara daño al animal durante su revisión.
El jaguar, especie en peligro de extinción y listado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), fue trasladado a un centro autorizado por la Semarnat, donde será atendido por personal técnico especializado para su adecuado manejo y cuidado.
Este tipo de felino se
encuentra bajo una estricta regulación debido a su delicada situación en la
naturaleza, y su comercialización está prohibida por la legislación nacional e
internacional.
El cateo, que se realizó sin que se reportaran personas
detenidas, dejó en evidencia la preocupación de las autoridades por el tráfico
ilegal de especies y la protección de la fauna silvestre. Hasta el momento, no
se ha dado a conocer si se encontraron más ejemplares o si hay vínculos con
redes de tráfico de animales.
El jaguar, que es considerado el mayor felino de América, está protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las especies mexicanas en peligro de extinción. Su recuperación y conservación en su hábitat natural se mantienen como una prioridad para las autoridades ambientales.
