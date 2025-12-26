viernes, 26 de diciembre de 2025

Rescatan once perros que sufrían maltratos en Cuautitlán Izcalli


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.- Mientras muchos preparaban la cena y los cohetes tronaban en las calles, autoridades estatales y municipales entraron a un inmueble donde el silencio y el abandono se notaba a distancia, ya que, tras un cateo autorizado por un juez especializado, fueron rescatados once perros que de acuerdo con las primeras revisiones, vivían en condiciones indignas y presuntamente eran víctimas de maltrato animal.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México, apoyados por la Unidad de Control y Bienestar Animal y la Policía Municipal, encontraron a los caninos de las razas Bulldog Francés y American Bully hacinados, entre suciedad, con poca ventilación y sin acceso suficiente a agua ni alimento. No había espacios adecuados para su resguardo y el entorno dejaba claro que ahí no había humanidad ni cariño.

Ante el panorama, y con la valoración de un médico veterinario presente durante la diligencia, los once ejemplares fueron puestos bajo resguardo para recibir atención y cuidados especializados. En el sitio, autoridades localizaron una dosis de marihuana y una pipa, lo que añadió más elementos a la investigación.

El inmueble quedó asegurado para preservar las condiciones en que fue encontrado, mientras las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades.

