Ricardo Moreno rinde primer informe en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- el presidente
municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida rindió su Primer Informe de
Gobierno ante autoridades estatales y municipales. Como primer paso, entregó al
cabildo el documento, tanto en papel como en formato digital, resaltando que
este primer año ha sido de orden, mejores servicios, mayor seguridad, inversión
y un enfoque social palpable en cada colonia.
Entre los logros que marcaron la jornada, Moreno Bastida destacó el empuje del programa “Toluca se Pone Guapa”, que se dejó ver en más de mil jornadas comunitarias, la modernización del sistema de recolección de residuos, se encendieron 25 mil luminarias inteligentes que hoy iluminan la ciudad como nunca, y se alcanzó un bacheo histórico que devolvió la confianza a los automovilistas. Además, se abrieron nuevas fuentes de agua y se fortalecieron los vínculos laborales y el apoyo a emprendedores. En materia de seguridad, subrayó la reducción de delitos que posiciona a Toluca entre las ciudades con mejor desempeño del país.
El alcalde aprovechó el momento para expresar su orgullo por
acompañar a la primera Gobernadora del Estado de México, reiterando su lealtad
y su voluntad de trabajar hombro con hombro en favor de la gente.
Ante esto, la Gobernadora del Estado de México, Delfina
Gómez Álvarez, asistió para respaldar el Informe y reconoció que los avances en
Toluca son muestra viva de la Cuarta Transformación. Habló de los programas
sociales que hoy sostienen a miles de familias como “Mujeres con Bienestar” con
una inversión superior a 362 millones de pesos y más de 14 mil beneficiarias; “Alimentación
para el Bienestar” con 26,100 mujeres apoyadas y 119 mil despensas entregadas;
y “Becas para el Bienestar” con 6,897 apoyos para estudiantes destacados.
Delfina Gómez celebró que la transformación ya se siente en
Toluca, con autoridades cercanas al pueblo y resultados que seguirán
extendiéndose por todo el Estado de México. Reconoció también la conducción
nacional que impulsa la reducción de desigualdades y reafirmó que los buenos
tiempos para la entidad apenas comienzan.
Con esto, el mandatario municipal cumple con su obligación de informar a los vecinos de Toluca las acciones que se han realizado durante el primer año de la administración morenista.
