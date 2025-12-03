miércoles, 3 de diciembre de 2025

Ricardo Moreno rinde primer informe en Toluca


Ricardo Moreno rinde primer informe en Toluca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida rindió su Primer Informe de Gobierno ante autoridades estatales y municipales. Como primer paso, entregó al cabildo el documento, tanto en papel como en formato digital, resaltando que este primer año ha sido de orden, mejores servicios, mayor seguridad, inversión y un enfoque social palpable en cada colonia.

Entre los logros que marcaron la jornada, Moreno Bastida destacó el empuje del programa “Toluca se Pone Guapa”, que se dejó ver en más de mil jornadas comunitarias, la modernización del sistema de recolección de residuos, se encendieron 25 mil luminarias inteligentes que hoy iluminan la ciudad como nunca, y se alcanzó un bacheo histórico que devolvió la confianza a los automovilistas. Además, se abrieron nuevas fuentes de agua y se fortalecieron los vínculos laborales y el apoyo a emprendedores. En materia de seguridad, subrayó la reducción de delitos que posiciona a Toluca entre las ciudades con mejor desempeño del país.

El alcalde aprovechó el momento para expresar su orgullo por acompañar a la primera Gobernadora del Estado de México, reiterando su lealtad y su voluntad de trabajar hombro con hombro en favor de la gente.

Ante esto, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió para respaldar el Informe y reconoció que los avances en Toluca son muestra viva de la Cuarta Transformación. Habló de los programas sociales que hoy sostienen a miles de familias como “Mujeres con Bienestar” con una inversión superior a 362 millones de pesos y más de 14 mil beneficiarias; “Alimentación para el Bienestar” con 26,100 mujeres apoyadas y 119 mil despensas entregadas; y “Becas para el Bienestar” con 6,897 apoyos para estudiantes destacados.

Delfina Gómez celebró que la transformación ya se siente en Toluca, con autoridades cercanas al pueblo y resultados que seguirán extendiéndose por todo el Estado de México. Reconoció también la conducción nacional que impulsa la reducción de desigualdades y reafirmó que los buenos tiempos para la entidad apenas comienzan.

Con esto, el mandatario municipal cumple con su obligación de informar a los vecinos de Toluca las acciones que se han realizado durante el primer año de la administración morenista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 