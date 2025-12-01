lunes, 1 de diciembre de 2025

Romina Contreras toma protesta como consejera nacional del PAN


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- Romina Contreras, militante del Partido Acción Nacional (PAN), asumió oficialmente el cargo de consejera nacional del partido para el periodo 2025-2028 durante la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, realizada en Huixquilucan. En su nuevo rol, Contreras representará al Estado de México en el máximo órgano de decisión del partido, con la responsabilidad de impulsar la apertura del PAN hacia la ciudadanía y consolidar una oposición responsable de cara al proceso electoral de 2027.

La asamblea se convirtió en un espacio clave para definir el rumbo del partido y el proyecto de su relanzamiento, en el que se debatieron reformas y ajustes estatutarios con el propósito de fortalecer la estructura interna y recuperar la confianza de la población.

Entre los cambios aprobados destacan la apertura de la afiliación y de las candidaturas a la ciudadanía, el reconocimiento histórico a los militantes que han contribuido al desarrollo del partido, y la implementación de la alternancia de género en las presidencias de los Comités Municipales.

Romina Contreras, quien ha consolidado una presencia política sólida dentro del PAN y goza de buena aceptación entre la población. La militante destacó que los cambios promovidos durante la asamblea buscan no solo modernizar la estructura del PAN, sino también garantizar que sus decisiones reflejen la participación de la ciudadanía y fomenten un liderazgo más inclusivo y responsable.

Con esta designación, Contreras se posiciona como una figura central en la estrategia del PAN de cara a los próximos comicios, al mismo tiempo que refuerza su compromiso de fortalecer la democracia interna del partido y la transparencia en la toma de decisiones.

