Romina Contreras toma protesta como consejera nacional del PAN
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.-
Romina Contreras, militante del Partido Acción Nacional (PAN), asumió oficialmente
el cargo de consejera nacional del partido para el periodo 2025-2028 durante la
XXVI Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, realizada en Huixquilucan. En su
nuevo rol, Contreras representará al Estado de México en el máximo órgano de
decisión del partido, con la responsabilidad de impulsar la apertura del PAN
hacia la ciudadanía y consolidar una oposición responsable de cara al proceso
electoral de 2027.
La asamblea se convirtió en un espacio clave para definir el rumbo del partido y el proyecto de su relanzamiento, en el que se debatieron reformas y ajustes estatutarios con el propósito de fortalecer la estructura interna y recuperar la confianza de la población.
Entre los cambios aprobados
destacan la apertura de la afiliación y de las candidaturas a la ciudadanía, el
reconocimiento histórico a los militantes que han contribuido al desarrollo del
partido, y la implementación de la alternancia de género en las presidencias de
los Comités Municipales.
Romina Contreras, quien ha consolidado una presencia
política sólida dentro del PAN y goza de buena aceptación entre la población.
La militante destacó que los cambios promovidos durante la asamblea buscan no
solo modernizar la estructura del PAN, sino también garantizar que sus
decisiones reflejen la participación de la ciudadanía y fomenten un liderazgo
más inclusivo y responsable.
Con esta designación, Contreras se posiciona como una figura central en la estrategia del PAN de cara a los próximos comicios, al mismo tiempo que refuerza su compromiso de fortalecer la democracia interna del partido y la transparencia en la toma de decisiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión