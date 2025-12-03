Rosi Wong en el ojo del huracán y los morenistas: despidos masivos desatan protestas en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Cerca de
200 militantes de Morena, entre ellos trabajadores despedidos, se reunieron desde
la mañana del lunes en la explanada del palacio municipal de Tecámac para
protestar contra lo que consideran despidos injustificados en el Ayuntamiento y
en órganos autónomos del municipio. Algunos de los afectados son consejeros
nacionales y estatales del partido que participaron activamente en “la transformación
de Tecámac” en 2018.
La protesta, que inició a primeras horas de la mañana, se realizó con consignas y la solicitud de ser recibidos para presentar un pliego petitorio. Los manifestantes denuncian que en las últimas dos semanas se han registrado más de 300 despidos, algunos de ellos con violencia y sin la liquidación correspondiente, incluso en fechas decembrinas.
Según relatan,
varios trabajadores fueron obligados a firmar su renuncia bajo amenazas. Los
cargos afectados incluyen desde directores generales y coordinadores hasta
jefes de departamento, tanto en el Ayuntamiento como en organismos como DIF,
ODAPAS e IMDEPORTE.
Entre sus demandas, los militantes piden la reinstalación
inmediata de los despedidos, el cese de las contrataciones de priistas y
panistas, y la reversión de la alianza con partidos contrarios dentro de la
administración municipal. También exigen mayor seguridad en calles, escuelas,
mercados, transporte público y jardines, así como respeto a la autonomía
municipal frente a lo que consideran injerencia del gobierno estatal.
El Ayuntamiento de Tecámac respondió señalando que las bajas representan solo una pequeña proporción de los casi 2 mil trabajadores que integran la estructura gubernamental. Aclararon que no existe ninguna instrucción para despidos generalizados y que cada caso se ha llevado conforme a los procesos administrativos vigentes. Además, explicaron que la mayoría de las personas que protestan ocupaban puestos de confianza, los cuales no otorgan estabilidad laboral ni base permanente según la ley.
