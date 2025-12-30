martes, 30 de diciembre de 2025

Saldo positivo en la vigilancia de áreas naturales durante 2025


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de quienes acuden a las zonas naturales de la entidad, la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que durante el año 2025 se brindaron un total de 544 apoyos en distintas reservas naturales mexiquenses, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y auxilio.

Entre las labores más relevantes se encuentra el auxilio a 54 personas lesionadas, la localización de 30 personas que se encontraban extraviadas y la atención a 35 visitantes afectados por el llamado mal de montaña. Además, se realizó el retiro de 59 vehículos que se encontraban en zonas restringidas, además de diversas asistencias derivadas de distintos eventos registrados en estas áreas.

Los trabajos se concentraron principalmente en el Nevado de Toluca, el volcán Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, con intervenciones específicas en municipios como Coacalco y Tlalnepantla. En el Nevado de Toluca, los elementos de la corporación coordinaron esfuerzos con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y brindaron apoyo al personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de auxiliar a personas lesionadas en el Pico de Humboldt y participar en labores para contener un incendio forestal.

En el Valle de México, destacó la contención de un incendio forestal sobre la carretera libre Paso de Cortés–Puebla, así como la detención de diversos infractores por la comisión de distintos delitos. Estas acciones se desarrollaron en un contexto de alta afluencia, ya que durante el año se estima que un millón 330 mil 208 visitantes acudieron a estas zonas naturales, con un tránsito aproximado de 407 mil 303 vehículos.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reiteró su exhorto a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, al tiempo que confirmó el reforzamiento de la vigilancia permanente en zonas turísticas y naturales, con el objetivo de preservar la seguridad y el orden en estos espacios de gran valor ambiental.

