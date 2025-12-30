Saldo positivo en la vigilancia de áreas naturales durante 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con el
firme compromiso de salvaguardar la integridad de quienes acuden a las zonas
naturales de la entidad, la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría
de Seguridad del Estado de México reportó que durante el año 2025 se brindaron
un total de 544 apoyos en distintas reservas naturales mexiquenses, como parte
de las acciones permanentes de vigilancia y auxilio.
Entre las labores más relevantes se encuentra el auxilio a
54 personas lesionadas, la localización de 30 personas que se encontraban
extraviadas y la atención a 35 visitantes afectados por el llamado mal de
montaña. Además, se realizó el retiro de 59 vehículos que se encontraban en
zonas restringidas, además de diversas asistencias derivadas de distintos eventos
registrados en estas áreas.
Los trabajos se concentraron principalmente en el Nevado de
Toluca, el volcán Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el Parque Estatal Sierra de
Guadalupe, con intervenciones específicas en municipios como Coacalco y
Tlalnepantla. En el Nevado de Toluca, los elementos de la corporación
coordinaron esfuerzos con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y
brindaron apoyo al personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, además de auxiliar a personas lesionadas en el Pico de Humboldt y
participar en labores para contener un incendio forestal.
En el Valle de México, destacó la contención de un incendio
forestal sobre la carretera libre Paso de Cortés–Puebla, así como la detención
de diversos infractores por la comisión de distintos delitos. Estas acciones se
desarrollaron en un contexto de alta afluencia, ya que durante el año se estima
que un millón 330 mil 208 visitantes acudieron a estas zonas naturales, con un
tránsito aproximado de 407 mil 303 vehículos.
Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reiteró su exhorto a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, al tiempo que confirmó el reforzamiento de la vigilancia permanente en zonas turísticas y naturales, con el objetivo de preservar la seguridad y el orden en estos espacios de gran valor ambiental.
