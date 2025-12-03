Se impacta coche con tráiler en la Texcoco – Lechería: Un muerto el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Un brutal
encontronazo sacudió esta mañana la carretera Texcoco–Lechería, a la altura de
La Magdalena Panoaya, donde un automovilista perdió la vida tras estrellarse de
lleno contra un tractocamión.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un
Jetta venía presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad.
Primero se estampó contra un semáforo y, sin poder frenar, terminó
incrustándose en la parte trasera del tráiler que avanzaba rumbo a Texcoco.
El golpe fue tan fuerte que el automóvil quedó destrozado y
el chofer murió al instante. Mientras los cuerpos de emergencia llegaban y
confirmaban la ausencia de signos vitales, las autoridades realizaban las
labores de retiro, la vialidad se convirtió en un auténtico embudo, con tráfico
pesado en dirección a Texcoco.
Elementos policiacos acordonaron el área y levantaron las primeras diligencias, mientras curiosos se detenían para ver los restos del accidente que, una vez más, recuerda lo peligroso que puede ser manejar con prisa en esta transitada carretera, recordando que alguien te espera en casa.
