Se incendia predio de llantas en Capultitlán. No hay lesionados.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una densa
columna de humo negro, visible a varios kilómetros de distancia, encendió la
alarma la este fin de semana en la Delegación Capultitlán, cuando un predio
utilizado para almacenar llantas y desechos ardió sin control sobre la calle
Arboledas. El fuego, voraz y alimentado por el material inflamable, levantó una
cortina de humo de más de 15 metros de altura, provocando llamadas de
emergencia.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca se
movilizaron con prontitud y lograron contener las llamas antes de que el
siniestro se extendiera a viviendas cercanas. Chorros de agua y maniobras
contrarreloj evitaron una tragedia mayor, mientras el olor a caucho quemado
invadía la zona y el calor obligaba a acordonar el área.
De acuerdo con los primeros reportes, el predio funcionaba
como punto de acumulación de llantas y otros residuos, lo que facilitó que se
expandieran rápido las llamas. A pesar de la intensidad del fuego, las
autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, un saldo
blanco que contrastó con la magnitud del siniestro.
Tras controlar la emergencia, autoridades no descartan que haya sido provocado por un fuego artificial, por lo que hicieron un llamado a la población para actuar con responsabilidad durante esta temporada decembrina, en especial al encender fogatas o utilizar pirotecnia.
