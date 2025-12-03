Sheinbuam y Gómez inauguran Farmacias del Bienestar en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- La Presidenta de
México, Claudia Sheinbaum y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez
Álvarez, dieron inicio del programa “Farmacias del Bienestar”, con el que la
entidad mexiquense se convierte en la primera del país en operar esta
estrategia nacional orientada a garantizar el acceso gratuito a medicamentos
para sectores prioritarios. Durante el anuncio se informó que quedaron abiertos
500 módulos que forman parte del programa federal “Salud Casa por Casa”.
La puesta en marcha del proyecto incluyó enlaces en vivo desde Naucalpan, Atlacomulco y Ecatepec durante la Mañanera del Pueblo, donde se mostró el funcionamiento de los primeros módulos instalados. Estas farmacias suministrarán medicamentos sin costo a personas adultas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, sin importar si cuentan o no con afiliación a instituciones como IMSS o ISSSTE.
Desde Naucalpan, la gobernadora Delfina Gómez, acompañada
por Carlos Alberto Ulloa Pérez, director general de Birmex, agradeció a la
Presidenta por incluir al Estado de México en la primera etapa del programa, y
reconoció la calidez, generosidad y visión del proyecto orientado a quienes más
lo necesitan.
La Presidenta Sheinbaum adelantó que, una vez concluida la
evaluación del programa en territorio mexiquense, la estrategia será ampliada a
nivel nacional en 2026 para garantizar el acceso universal y gratuito a
medicamentos. En este marco, recordó que “Salud Casa por Casa” forma parte de
los nuevos Programas para el Bienestar y busca mejorar las condiciones de
acceso a la salud de adultos mayores y personas con discapacidad mediante visitas
periódicas a domicilio.
Cerca de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos participarán en estas visitas para dar seguimiento clínico, actualizar historiales de salud y entregar una cartilla que registrará tratamientos y atenciones. Con ello, se pretende consolidar un modelo de atención directa que permita reforzar la prevención, el control de enfermedades y la cobertura de servicios esenciales en todo el país.
