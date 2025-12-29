SSEM asegura mercancía valuada en más de 150 mil pesos en Nextlalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nextlalpan.- Como
resultado de diligencias tácticas y labores de proximidad policial, elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aseguraron mercancía
con un valor aproximado de 168 mil pesos durante un operativo realizado en el
Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia Prados de San
Francisco.
Durante recorridos de vigilancia, los uniformados detectaron
un vehículo marca Zaragoza, tipo jaula, color blanco, en aparente estado de
abandono. Tras verificar que no hubiera personas en el lugar, procedieron a
inspeccionar la unidad y revisar su interior, donde localizaron la mercancía.
Los datos del vehículo fueron cotejados con el Centro de Monitoreo estatal, sin que se registrara reporte de robo. Posteriormente, tanto la unidad como la mercancía asegurada fueron trasladadas ante el Ministerio Público correspondiente, donde se realizó el levantamiento de la denuncia de hechos para continuar con las diligencias legales conducentes.
