Yoselin Mendoza rinde Primer Informe de Gobierno en Nicolás Romero
En la Tercera Sesión Solemne de Cabildo celebrada en la
explanada municipal de Nicolás Romero, la alcaldesa Yoselin Mendoza rindió su
Primer Informe de Gobierno, acompañada por la gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez como invitada de honor. Bajo el lema "Gobernar es
servir", Mendoza destacó que su gestión se inspira en los principios de
atención ciudadana promovidos por Andrés Manuel López Obrador y Claudia
Sheinbaum, reafirmando su compromiso con la transparencia y el bienestar
social.
Durante su mensaje, la alcaldesa presentó una inversión
histórica en infraestructura por 248 millones de pesos y detalló avances significativos
en servicios básicos, con el programa “Agua para Todos”, la rehabilitación de
redes, pozos y tanques, así como la construcción del Vaso Regulador La Colmena,
con capacidad de 15 millones de litros.
También resaltó los trabajos de saneamiento en los ríos San Pedro y San Ildefonso y la modernización de drenajes, beneficiando a más de 150 mil personas. En el ámbito de la salud, Mendoza reportó la realización de 45 mil consultas médicas gratuitas, 5 mil pruebas de detección de enfermedades y la atención a 15 mil personas mediante el programa “Yo Sí Llevo Salud a tu Comunidad”, además de 4,300 atenciones en el Centro Municipal de Salud Mental, CEMUSAME.
Las acciones en favor del medio ambiente incluyeron la
recolección de más de 5 mil llantas a través del programa Llanta-Tón. Para
combatir la pobreza alimentaria, se operan cinco comedores comunitarios que
distribuyen 2,500 comidas semanales, mientras que el programa Mirada Violeta ha
brindado atención a 14 mil mujeres. En educación, deporte y cultura, se
otorgaron 150 becas, y en materia de empleo y capacitación se realizaron 17
ferias de empleo con la generación de 1,200 puestos formales y se capacitaron
850 personas en oficios y comercio digital.
La administración municipal logró un incremento del 20.8% en la recaudación y un crecimiento del 11.3% en el padrón de contribuyentes cumplidos, apoyado por 114 cajas móviles, campañas de estímulos fiscales y condonaciones. Entre las obras y gestiones adicionales se destacan el Módulo Permanente del IMEVIS, dos nuevas Oficialías del Registro Civil en Santa María Magdalena Cahuacán y Azquil, así como la propuesta de un nuevo distribuidor vial en proceso. La gobernadora Delfina Gómez reconoció el esfuerzo social y educativo del gobierno local, anunciando inversiones por 27 millones de pesos en becas, la construcción y mantenimiento de 57 escuelas y la asignación de 262 millones de pesos al programa Mujeres con Bienestar, en un acto que cerró con un mensaje de colaboración y compromiso por el desarrollo de Nicolás Romero.
