Abandonan los cuerpos de tres ejecutados en Chicoloapan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Los
cuerpos sin vida de tres hombres, todos con impactos de arma de fuego, fueron
encontrados tirados en un predio baldío del municipio, a un costado de la
carretera a Cuatepec, en la colonia Ejidos de Chicoloapan.
El hallazgo ocurrió este domingo, luego de que policías
recibieran el reporte de personas tiradas en un terreno. Al arribar al sitio
confirmaron que se trataba de tres masculins, cuyas identidades y edades aún no
han sido establecidas. Uno de ellos estaba maniatado y los tres presentaban
señales claras de ejecución.
Tras el macabro descubrimiento, las autoridades dieron aviso
a la Fiscalía del Estado de México. De manera preliminar se informó que una de
las víctimas presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas, por lo que
no se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas entre
grupos criminales.
Peritos realizaron las primeras diligencias en el lugar y posteriormente los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
