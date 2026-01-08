jueves, 8 de enero de 2026

Abandonan los cuerpos de tres ejecutados en Chicoloapan

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Los cuerpos sin vida de tres hombres, todos con impactos de arma de fuego, fueron encontrados tirados en un predio baldío del municipio, a un costado de la carretera a Cuatepec, en la colonia Ejidos de Chicoloapan.

El hallazgo ocurrió este domingo, luego de que policías recibieran el reporte de personas tiradas en un terreno. Al arribar al sitio confirmaron que se trataba de tres masculins, cuyas identidades y edades aún no han sido establecidas. Uno de ellos estaba maniatado y los tres presentaban señales claras de ejecución.

Tras el macabro descubrimiento, las autoridades dieron aviso a la Fiscalía del Estado de México. De manera preliminar se informó que una de las víctimas presuntamente se dedicaba a la distribución de drogas, por lo que no se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos criminales.

Peritos realizaron las primeras diligencias en el lugar y posteriormente los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.

