Accidente entre combi y tráiler deja un lesionado en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La mañana
de hoy, la vía José López Portillo quedó paralizada tras un choque entre una
combi de transporte público y un tráiler, justo a la altura de la estación
Guadalupe Victoria del Mexibús Línea 2. El impacto dejó una persona lesionada y
provocó daños considerables en ambos vehículos, además de un embotellamiento que
se prolongó por varias horas.
Testigos relataron que la combi circulaba con normalidad
cuando, por razones que aún investigan las autoridades, terminó chocando contra
la pesada unidad. Vecinos y automovilistas se acercaron para ayudar, mientras
los servicios de emergencia atendían al herido y aseguraban la zona.
La circulación permaneció interrumpida mientras se retiraban los vehículos y se realizaban las diligencias correspondientes. Este tramo es conocido por la frecuencia de accidentes, sobre todo en horas de mayor afluencia vehicular. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
