Agarran a presunto extorsionador de Puebla en Tlalnepantla con camioneta blindada y dinero en efectivo.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.-
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía
Municipal detuvieron a Iván “N”, de 42 años, luego de una persecución sobre la
autopista Naucalpan – Ecatepec, a la altura del Fraccionamiento Prado Vallejo.
El sujeto fue detectado en una camioneta blindada y al notar
la presencia policial intentó escapar, pero los oficiales lograron darle
alcance metros adelante. Durante la inspección preventiva, los policías
encontraron fajos de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo acreditar,
motivo por el cual fue asegurado junto con la unidad.
Las primeras investigaciones indicaron que Iván “N” podría
pertenecer a un sindicato y que además contaba con una carpeta de investigación
previa en Puebla, aparentemente por el delito de extorsión, lo que aumenta las
sospechas sobre su actividad delictiva.
El detenido fue trasladado a la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica y se darán continuidad a las indagatorias correspondientes.
