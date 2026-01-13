Agarran a tres con rifles de cacería en Soyaniquilpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Soyaniquilpan.- Las
llamadas de emergencia comenzaron a sonar cuando pobladores cercanos a la
carretera San Agustín–Soyaniquilpan, a la altura del kilómetro 11, en la
comunidad de El Capulín, empezaron a escuchar detonaciones. El aviso llegó al
C5 y de inmediato se activó el movimiento policiaco.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México, en mancuerna con la policía municipal, se dirigieron al punto señalado
como parte del Operativo Argos. Al llegar, tres hombres, vestidos con ropa
oscura y camuflajeada, portaban rifles y hacían disparos en un campo abierto.
Al verse sorprendidos por las patrullas, intentaron correr para perderse entre
el terreno, pero la huida duró poco.
Tras una breve persecución, los tres sujetos fueron
alcanzados y sometidos. Al pedirles que acreditaran la legal portación de las
armas, no pudieron comprobar nada. En el lugar se les aseguraron tres rifles de
cacería calibre 5.5 milímetros, una caja con cartuchos tipo diábolo, un tripié
metálico y una camioneta Chevrolet Suburban blanca, que quedó bajo resguardo.
Los detenidos dijeron llamarse Francisco “N” de 64 años y Emilio “N” y Cristóbal “N”, ambos de apenas 20 años. A los tres se les leyeron sus derechos y fueron trasladados junto con lo asegurado a la Fiscalía Regional en Jilotepec, donde se abrió la carpeta de investigación por la probable portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.
