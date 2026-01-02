Alertan por presencia de gusano barrenador en rancho de Tlatlaya
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En el sur del
Estado de México, en el municipio de Tlatlaya, la amenaza volvió a hacerse
presente entre el ganado cuando una cabra con una herida abierta y sin atención
médica adecuada encendió las alarmas sanitarias al detectarse en ella la
presencia del gusano barrenador del ganado.
La respuesta fue inmediata. Personal técnico especializado
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se
trasladó a la zona para atender el caso y evitar su propagación. En el rancho
se inspeccionaron 20 animales; solo uno resultó positivo. Todos recibieron
tratamiento preventivo y ninguno presentó afectaciones posteriores.
El gobierno estatal declaró fase preventiva tras confirmarse que la infestación se originó por una herida sin atención veterinaria oportuna. La situación fue considerada controlada desde el primer momento.
Se reforzó la vigilancia sanitaria en la región con la
instalación de nuevas trampas en puntos estratégicos, además de mantener
inspecciones constantes y una búsqueda activa de posibles casos sospechosos en
coordinación con autoridades estatales.
Paralelamente, se realizaron pláticas informativas y
acciones de capacitación dirigidas a ganaderas y ganaderos de la zona, con el
objetivo de fomentar la notificación inmediata de cualquier lesión sospechosa
en animales.
El operativo sanitario permitió el control inmediato del
brote, evitando la dispersión del gusano barrenador y protegiendo el estatus
zoosanitario del país.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural exhortó a productoras, productores y a la población en general a mantener vigilancia permanente y reportar de inmediato cualquier signo anormal en el ganado. El gusano barrenador aprovecha heridas abiertas para depositar sus huevos; las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo y agrandan la lesión, lo que provoca infecciones, debilita al animal y, si no se atiende a tiempo, puede causar graves daños a su salud e incluso la muerte.
