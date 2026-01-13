martes, 13 de enero de 2026

Arrancan jornadas de vacunación en templos religiosos


Arrancan jornadas de vacunación en templos religiosos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Entre campanadas, saludos de vecinos y el ir y venir de familias completas, este domingo arrancaron en Huixquilucan las Jornadas Dominicales de Vacunación que impulsa el Gobierno del Estado de México para llevar la salud hasta donde está la gente. La idea es aprovechar el descanso dominical y los puntos de reunión más concurridos como los templos religiosos para reforzar la prevención de enfermedades y que nadie se quede sin vacuna por falta de tiempo o de traslado.

Desde temprano, de nueve de la mañana a dos de la tarde, el atrio se convirtió en un pequeño centro de salud improvisado, con personal de la Secretaría de Salud aplicando vacunas gratuitas a niñas, niños, personas adultas y adultos mayores. La escena se repetirá cada domingo en distintos municipios mexiquenses, pues se trata de jornadas itinerantes que irán recorriendo la entidad.

El banderazo de salida lo dio la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, quien recorrió el lugar, conversó con vecinos y observó de cerca la aplicación de las dosis. Porque tal parece que es más fácil cuando el servicio se acerca a la comunidad.

En estas jornadas se están aplicando vacunas contra influenza, tétanos, neumococo, COVID-19 y la triple viral para prevenir sarampión y rubéola. Para los menores de cinco años también hay rotavirus, hexavalente, neumococo y triple viral, con lo que se busca completar esquemas y evitar enfermedades que aún rondan cuando se baja la guardia.

Así, entre misa y misa, con calma dominguera y trato directo, el programa echó a andar con la promesa de repetir la fórmula en otros puntos del Estado de México.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 