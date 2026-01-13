Arrancan jornadas de vacunación en templos religiosos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Entre campanadas,
saludos de vecinos y el ir y venir de familias completas, este domingo
arrancaron en Huixquilucan las Jornadas Dominicales de Vacunación que impulsa
el Gobierno del Estado de México para llevar la salud hasta donde está la
gente. La idea es aprovechar el descanso dominical y los puntos de reunión más
concurridos como los templos religiosos para reforzar la prevención de
enfermedades y que nadie se quede sin vacuna por falta de tiempo o de traslado.
Desde temprano, de nueve de la mañana a dos de la tarde, el atrio se convirtió en un pequeño centro de salud improvisado, con personal de la Secretaría de Salud aplicando vacunas gratuitas a niñas, niños, personas adultas y adultos mayores. La escena se repetirá cada domingo en distintos municipios mexiquenses, pues se trata de jornadas itinerantes que irán recorriendo la entidad.
El banderazo de salida lo dio la secretaria de Salud del
Estado de México, Macarena Montoya Olvera, quien recorrió el lugar, conversó
con vecinos y observó de cerca la aplicación de las dosis. Porque tal parece
que es más fácil cuando el servicio se acerca a la comunidad.
En estas jornadas se están aplicando vacunas contra
influenza, tétanos, neumococo, COVID-19 y la triple viral para prevenir
sarampión y rubéola. Para los menores de cinco años también hay rotavirus,
hexavalente, neumococo y triple viral, con lo que se busca completar esquemas y
evitar enfermedades que aún rondan cuando se baja la guardia.
Así, entre misa y misa, con calma dominguera y trato directo, el programa echó a andar con la promesa de repetir la fórmula en otros puntos del Estado de México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión