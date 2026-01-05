Arranque Laboral de 2026: Cautela, Incertidumbre y la Búsqueda de Certidumbre Empresarial
Ciudad de México, 30 de diciembre de 2025. México inicia
2026 en un periodo de máxima prudencia, donde el panorama laboral será definido
por la incertidumbre externa, el aumento de los costos operativos y el desafío
persistente de la informalidad.
De acuerdo con el análisis de Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, el escenario dista de ofrecer certidumbre, proyectando un año "notablemente más conservador" si se mantiene la tendencia observada en 2025. Las decisiones empresariales serán cada vez más prudentes, obligando a monitorear de cerca la productividad y la evolución de los factores macroeconómicos.
Reducción de Jornada: Impacto en Costos y Necesidad de
Ajuste Gradual
La propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales se perfila como un tema definitorio para el ámbito empresarial en los próximos cinco años, generando un aumento considerable en los costos. Alberto Alesi advierte que esta medida podría forzar a muchas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a aumentar su personal, traduciéndose en un incremento en los costos laborales estimado entre el 10 y el 15 por ciento, y disparando los costos operativos hasta más de un 30 por ciento en algunos sectores. No obstante, la implementación gradual, proyectada entre 2027 y 2030, facilitará a las compañías la realización de pruebas piloto y ajustes progresivos. Un aspecto crucial a vigilar es la evolución de la productividad, que podría mantenerse a pesar de la reducción de horas y el potencial aumento de la plantilla.
Informalidad: El Mayor Reto del Empleo en el País
Aunque el balance de empleo formal en 2025 es favorable, con
una estimación neta de entre 40 mil y 150 mil nuevos puestos, este se encuentra
matizado por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al
Instituto Mexicano del Seguro Social. Excluyendo este efecto, las cifras hubieran
sido inferiores o incluso negativas. El verdadero desafío, sin embargo, sigue
siendo la informalidad, que ya abarca a más del 55% de la Población Ocupada.
El directivo de ManpowerGroup alerta que, con más de un millón de personas que se integran anualmente a la población económicamente activa, el país no está generando suficientes empleos formales para absorber este crecimiento, lo que impulsa inevitablemente a la población hacia la informalidad.
T-MEC y Certidumbre Interna: Requisitos para Detonar la
Inversión
La relación comercial con Estados Unidos es uno de los
principales focos de inquietud, con la amenaza recurrente de nuevos aranceles y
el inicio del proceso de renegociación del T-MEC, cuya revisión genera una
incertidumbre fundamental para la economía mexicana. De cara al 2026, la
cautela laboral es palpable, con un 13% de los empleadores que se muestran
inseguros sobre las modificaciones en su plantilla. Además, la capacidad del
país para atraer o expandir inversiones se verá limitada sin certeza jurídica,
seguridad física y acceso garantizado a recursos esenciales como agua, energía
e infraestructura.
ManpowerGroup concluye que el mensaje para el inicio de 2026 es de prudencia. No se anticipa un escenario negativo, pero sí uno marcadamente más cauto. La trayectoria del empleo estará determinada, en gran medida, por el resultado de la renegociación del T-MEC, la política comercial estadounidense y la capacidad de México para generar certidumbre interna en un entorno global de alta volatilidad.
