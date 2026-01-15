Aseguran más de 2 mil litros de presunto huachicol en Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional
recuperaron 2 mil 390 litros de hidrocarburo que se encontraban abandonados en
dos camionetas en el poblado de San Bartolo.
Durante un recorrido de vigilancia, los uniformados
detectaron las unidades sin conductor ni tripulantes y al inspeccionarlas
hallaron contenedores de mil litros y tambos azules con gasolina, algunos casi
llenos y otros vacíos. Todo fue asegurado y trasladado con grúas a la Fiscalía
General de la República en Texcoco, donde se iniciarán las investigaciones
correspondientes.
La Guardia Nacional señaló que la recuperación ocurrió tras
un reporte de pérdida de flujo en el poliducto Tuxpan – Azcapotzalco, lo que los
tenía en búsqueda de posibles tomas clandestinas en la zona.
No se reportaron detenidos.
