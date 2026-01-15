jueves, 15 de enero de 2026

Aseguran más de 2 mil litros de presunto huachicol en Acolman


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional recuperaron 2 mil 390 litros de hidrocarburo que se encontraban abandonados en dos camionetas en el poblado de San Bartolo.

Durante un recorrido de vigilancia, los uniformados detectaron las unidades sin conductor ni tripulantes y al inspeccionarlas hallaron contenedores de mil litros y tambos azules con gasolina, algunos casi llenos y otros vacíos. Todo fue asegurado y trasladado con grúas a la Fiscalía General de la República en Texcoco, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes.

La Guardia Nacional señaló que la recuperación ocurrió tras un reporte de pérdida de flujo en el poliducto Tuxpan – Azcapotzalco, lo que los tenía en búsqueda de posibles tomas clandestinas en la zona.

No se reportaron detenidos.

