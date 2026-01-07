Avanza humedal en el Caracol para restaurar lago de Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- En
Ecatepec, más de 800 hectáreas del Caracol comienzan a recuperar su vida. De
ellas, 180 ya fueron inundadas para formar un humedal dentro del Área Natural
Protegida del Lago de Texcoco, con el objetivo de proteger la flora y fauna,
evitar invasiones y reinyectar agua a la Cuenca del Valle de México. Jorge
Daniel Fonseca, director del ANP, recordó que durante más de 50 años nadie se
había preocupado por crear humedales, y que proyectos como este y el de la
Ciénega de San Juan son fundamentales para mantener la vialidad hídrica de la
región.
Durante un recorrido por la zona, los alcaldes de Ecatepec y
Atenco, Azucena Cisneros y César del Valle, coincidieron en que se trabaja por
recuperar las reservas ecológicas. Hasta ahora, la creación del humedal ha
permitido que aves migratorias regresen al Caracol y se empiece a reconstruir
un ecosistema que en seis meses podría abarcar 400 hectáreas, similar al de la
Ciénega de San Juan, hogar de cientos de especies de aves y más de 500 especies
en total.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Conagua, la Conanp y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Aunque 30 hectáreas aún están invadidas, las autoridades trabajan para liberarlas legalmente. Fonseca destacó que la restauración completa de las 800 hectáreas se espera en los próximos dos años, beneficiando a más de dos millones de habitantes con agua, espacios de recreación y la recuperación de un ecosistema que parecía olvidado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión