Cae mujer con dosis de cristal y marihuana en Cuautitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
En la colonia El Cerrito, sobre la calle Río Chiquito, elementos de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y del Agrupamiento de
Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), en un operativo bajo el Mando Unificado
Oriente, realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a una mujer que
caminaba de manera sospechosa entre las sombras.
Al percatarse de la presencia policial, la mujer dio prisa
al paso, ignoró la orden de alto e intentó darse a la fuga corriendo, siendo
alcanzada metros adelante por los azules.
La detenida responde al nombre de Mayra “N” de 27 años de
edad. A la mujer se le atribuyen los delitos de narcomenudeo y portación de
arma prohibida. Durante la inspección preventiva se le aseguraron 19 dosis de
hierba verde seca con características de marihuana, 15 dosis de una sustancia
cristalina tipo cristal y un cuchillo metálico con mango de plástico negro de
aproximadamente 25 centímetros, con filo y punta.
Tras la detención formal y la lectura de sus derechos, la mujer fue trasladada a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. La situación jurídica de la imputada aún está por determinarse.
