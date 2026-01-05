lunes, 5 de enero de 2026

Cae mujer con dosis de cristal y marihuana en Cuautitlán


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.- En la colonia El Cerrito, sobre la calle Río Chiquito, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y del Agrupamiento de Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), en un operativo bajo el Mando Unificado Oriente, realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a una mujer que caminaba de manera sospechosa entre las sombras.

Al percatarse de la presencia policial, la mujer dio prisa al paso, ignoró la orden de alto e intentó darse a la fuga corriendo, siendo alcanzada metros adelante por los azules.

La detenida responde al nombre de Mayra “N” de 27 años de edad. A la mujer se le atribuyen los delitos de narcomenudeo y portación de arma prohibida. Durante la inspección preventiva se le aseguraron 19 dosis de hierba verde seca con características de marihuana, 15 dosis de una sustancia cristalina tipo cristal y un cuchillo metálico con mango de plástico negro de aproximadamente 25 centímetros, con filo y punta.

Tras la detención formal y la lectura de sus derechos, la mujer fue trasladada a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. La situación jurídica de la imputada aún está por determinarse.

