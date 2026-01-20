Caen nueve por extorsión en Acolman; los capturan en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.-
Autoridades federales y estatales desmantelaron un presunto centro de
operaciones criminal en colonia Huicholes, donde fueron detenidas nueve
personas y se aseguró un inmueble repleto de armas, drogas y equipo táctico,
tras una investigación iniciada por la denuncia de una víctima que durante
semanas fue amenazada de cobros ilegales.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado al 17 de octubre de 2025, cuando la víctima fue interceptada al llegar a su domicilio en el municipio de Acolman. En ese momento, sujetos armados la amagaron con un arma de fuego y obligaron a entregar dinero de manera periódica, bajo la advertencia de lastimarlos si se negaba a cumplir.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México permitió que se abriera una carpeta de investigación y se
identificara un predio ubicado en Tecámac, como punto de reunión de los delincuentes.
Con la autorización de un juez, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional,
Guardia Nacional y agentes ministeriales desplegaron un operativo conjunto para
ejecutar un cateo en el lugar.
Durante los trabajos, se encontraron armas de fuego cortas y de alto calibre, cargadores, cartuchos útiles, dosis de distintas drogas, una máquina contadora de billetes, un chaleco táctico y varios teléfonos celulares, objetos que presuntamente eran utilizados para la comisión de actividades ilícitas.
En el sitio fueron detenidos Cristian “N”, José “N”, Erick
Octavio “N”, Ricardo “N”, Luis Joaquín “N”, César Iván “N”, Alicia “N”, Iraís
“N” y Carol Guadalupe “N”, quienes son investigados por su probable
participación en delitos contra la salud, portación, tráfico y acopio de armas,
así como su posible relación con el delito de extorsión y otros hechos
delictivos.
Al término del cateo, el inmueble quedó asegurado para preservar los indicios, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que en las próximas horas determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
