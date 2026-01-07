Capacitan a comunidades para proteger la fauna y la flora en Timilpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Timilpan.- En el
Ejido San Antonio Yondeje, en Timilpan, comunidades forestales mexiquenses
aprendieron a monitorear la biodiversidad de sus bosques siguiendo estándares
internacionales. La capacitación, organizada por el Gobierno del Estado de
México a través de Probosque, reunió a integrantes de 85 predios, de los cuales
77 ya cuentan con certificación FSC, lo que coloca al estado a la cabeza a
nivel nacional, por encima de Durango y Oaxaca.
Durante la jornada, los participantes aprendieron a registrar, seguir y evaluar especies de flora y fauna usando herramientas como brújulas, GPS, clinómetros, binoculares, cintas diamétricas y cámaras trampa. También se apoyaron en guías de campo para identificar aves, mamíferos y rastros biológicos, siguiendo metodologías científicas para seleccionar sitios de muestreo y registrar datos confiables.
La certificación FSC busca garantizar que los productos
forestales provengan de bosques manejados de manera responsable, cumpliendo 10
principios que incluyen el monitoreo y la evaluación constante de los
ecosistemas. Para las comunidades, este tipo de seguimiento trae beneficios
concretos que permite conocer la biodiversidad local, proteger especies en
riesgo, fortalecer la gobernanza y formar líderes encargados del cuidado de los
bosques.
Con este tipo de iniciativas, no solo se mantiene los bosques bajo manejo sostenible, sino que también fortalece la participación de quienes viven en ellos, creando conciencia y habilidades para conservar la riqueza natural de la región.
