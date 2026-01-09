viernes, 9 de enero de 2026

Con escoba en mano, arranca el 2026 de “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en Toluca


Con escoba en mano, arranca el 2026 de “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en Toluca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Cuando apenas despertaba el primer cuadro de Toluca, escobas, palas y costales ya andaban en movimiento. A las ocho en punto de la mañana, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llegó a la calle Nicolás Bravo para arrancar la primera faena del 2026 de “Limpiemos Nuestro EdoMéx”, una jornada que activó a más de doscientos servidores públicos en pleno corazón de la capital mexiquense.

Fueron 202 voluntarios los que se sumaron a la limpieza de un kilómetro completo de esta vialidad, desde Paseo Matlazincas hasta Palacio de Gobierno. Ahí, entre banquetas, guarniciones y tramos de calle, se retiró basura acumulada y yerba crecida, mientras vecinos, comerciantes y transeúntes observaban el ir y venir de carretillas cargadas y escobas levantando polvo.

La gobernadora aprovechó el arranque para reconocer a quienes se sumaron a la jornada y comentar que este tipo de acciones han tenido buena respuesta de la gente. La campaña, que comenzó en septiembre de 2024, busca entrarle de lleno al rescate de espacios urbanos y cuerpos de agua, además de ayudar a evitar los clásicos encharcamientos cuando llegan las lluvias.

En esta ocasión participaron trabajadores de distintas áreas del gobierno estatal, como Vocería, Giras y Logística, Eventos Especiales, Atención Ciudadana, Ayudantía y la Junta de Caminos, además de elementos de la Secretaría de Seguridad. Todos, armados con herramientas sencillas, le dedicaron un par de horas a dejar más presentable la zona.

Los trabajos también alcanzaron tramos de calles como Aztlán, Aztecas, Tolotzin, Pedro Cortes, Federico Hardy, Manuel Alas y Santos Degollado, donde después entró personal de la Junta de Caminos para realizar labores de balizado.

Al final del recorrido, Gómez caminó la zona, saludó a vecinos y comerciantes y les comentó que vienen más acciones, entre ellas iluminación y pintado de fachadas, siempre con el apoyo de la comunidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 