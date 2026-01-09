Con escoba en mano, arranca el 2026 de “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Cuando
apenas despertaba el primer cuadro de Toluca, escobas, palas y costales ya
andaban en movimiento. A las ocho en punto de la mañana, la gobernadora del
Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llegó a la calle Nicolás Bravo para
arrancar la primera faena del 2026 de “Limpiemos Nuestro EdoMéx”, una jornada
que activó a más de doscientos servidores públicos en pleno corazón de la
capital mexiquense.
Fueron 202 voluntarios los que se sumaron a la limpieza de un kilómetro completo de esta vialidad, desde Paseo Matlazincas hasta Palacio de Gobierno. Ahí, entre banquetas, guarniciones y tramos de calle, se retiró basura acumulada y yerba crecida, mientras vecinos, comerciantes y transeúntes observaban el ir y venir de carretillas cargadas y escobas levantando polvo.
La gobernadora aprovechó el arranque para reconocer a
quienes se sumaron a la jornada y comentar que este tipo de acciones han tenido
buena respuesta de la gente. La campaña, que comenzó en septiembre de 2024,
busca entrarle de lleno al rescate de espacios urbanos y cuerpos de agua,
además de ayudar a evitar los clásicos encharcamientos cuando llegan las
lluvias.
En esta ocasión participaron trabajadores de distintas áreas del gobierno estatal, como Vocería, Giras y Logística, Eventos Especiales, Atención Ciudadana, Ayudantía y la Junta de Caminos, además de elementos de la Secretaría de Seguridad. Todos, armados con herramientas sencillas, le dedicaron un par de horas a dejar más presentable la zona.
Los trabajos también alcanzaron tramos de calles como
Aztlán, Aztecas, Tolotzin, Pedro Cortes, Federico Hardy, Manuel Alas y Santos
Degollado, donde después entró personal de la Junta de Caminos para realizar
labores de balizado.
Al final del recorrido, Gómez caminó la zona, saludó a vecinos y comerciantes y les comentó que vienen más acciones, entre ellas iluminación y pintado de fachadas, siempre con el apoyo de la comunidad.
