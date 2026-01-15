Con impactos de bala, encuentran cuerpo sin vida de una mujer en Santo Domingo Ajoloapan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La tarde
del domingo, vecinos de Santo Domingo Ajoloapan dieron aviso a la policía
municipal al descubrir el cuerpo sin vida de una mujer, a un costado de la
autopista México-Pachuca.
De acuerdo con los reportes, la víctima, de entre 30 y 40 años,
presentaba impactos de arma de fuego. Policías y servicios de emergencia
acudieron de inmediato al lugar, un camino de terracería donde nadie esperaba
encontrar tal escena de violencia.
El área fue acordonada mientras personal de la Fiscalía del
Estado de México realizaba las primeras indagatorias. Hasta el momento, la
mujer no ha sido identificada.
El cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde se realizarán los estudios forenses correspondientes para determinar su identidad y esclarecer los hechos.
