Con presidentes municipales y diputados, Delfina Gómez llama a la coordinación rumbo a 2026

EdoMéx en Línea. Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un llamado poco común y de mensaje directo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reunió en Palacio de Gobierno a presidentas y presidentes municipales, así como a diputadas y diputados locales y federales del Estado de México, para poner sobre la mesa la ruta de trabajo rumbo a 2026 y dejar claro que la coordinación y la gobernabilidad serán la base del próximo tramo de su administración.

En encuentros que marcaron un precedente, la mandataria habló de un momento político distinto en la entidad, donde, dijo, se ha logrado construir una gobernabilidad histórica con todas las fuerzas políticas, dejando de lado colores y siglas para avanzar en temas que impactan de manera directa a la población mexiquense.

Seguridad, obra pública, agua, programas sociales y salud fueron los ejes centrales de las reuniones, en las que se insistió en la necesidad de trabajar en equipo para sacar adelante proyectos de infraestructura y acciones que respondan a las demandas más urgentes de la gente. El mensaje fue claro: sin coordinación no hay resultados.

Ante diputados locales, la gobernadora reconoció el respaldo del Congreso mexiquense, al señalar que las 93 iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal han sido aprobadas, lo que ha permitido avanzar en reformas y programas que hoy ya tienen impacto en distintos puntos del estado.

En su encuentro con legisladores federales mexiquenses de la LXVI Legislatura, Delfina Gómez subrayó que la transformación que vive el Estado de México no es obra de una sola instancia, sino del trabajo conjunto de los tres poderes. El diálogo, afirmó, ha sido la clave para seguir empujando cambios y construir acuerdos que permitan mantener el rumbo.

