Con presidentes municipales y diputados, Delfina Gómez llama a la coordinación rumbo a 2026
EdoMéx en Línea. Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
llamado poco común y de mensaje directo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez
reunió en Palacio de Gobierno a presidentas y presidentes municipales, así como
a diputadas y diputados locales y federales del Estado de México, para poner
sobre la mesa la ruta de trabajo rumbo a 2026 y dejar claro que la coordinación
y la gobernabilidad serán la base del próximo tramo de su administración.
En encuentros que marcaron un precedente, la mandataria habló de un momento político distinto en la entidad, donde, dijo, se ha logrado construir una gobernabilidad histórica con todas las fuerzas políticas, dejando de lado colores y siglas para avanzar en temas que impactan de manera directa a la población mexiquense.
Seguridad, obra pública, agua, programas sociales y salud
fueron los ejes centrales de las reuniones, en las que se insistió en la
necesidad de trabajar en equipo para sacar adelante proyectos de
infraestructura y acciones que respondan a las demandas más urgentes de la
gente. El mensaje fue claro: sin coordinación no hay resultados.
Ante diputados locales, la gobernadora
reconoció el respaldo del Congreso mexiquense, al señalar que las 93
iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal han sido aprobadas, lo que ha
permitido avanzar en reformas y programas que hoy ya tienen impacto en
distintos puntos del estado.
En su encuentro con legisladores federales mexiquenses de la LXVI Legislatura, Delfina Gómez subrayó que la transformación que vive el Estado de México no es obra de una sola instancia, sino del trabajo conjunto de los tres poderes. El diálogo, afirmó, ha sido la clave para seguir empujando cambios y construir acuerdos que permitan mantener el rumbo.
