Contraloría mexiquense cierra 2025 con resultados sólidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría, anunció el
cierre del año consolidando uno de los periodos de mayor fortalecimiento
institucional de su historia reciente. A quince años de haber obtenido su
primera certificación ISO 9001, la dependencia dio un paso importante al
transitar a la norma ISO 9001:2015 e incorporar el Sistema de Gestión
Antisoborno ISO 37001:2016, en línea con el Eje 1 “Cero Corrupción y Gobierno
del Pueblo y para el Pueblo” del Plan de Desarrollo estatal 2023–2029.
Durante este periodo comentaron se reforzó la coordinación interna con más de 70 reuniones estratégicas entre titulares y responsables de área, lo que permitió cumplir en tiempo y forma con 123 auditorías, además de 64 auditorías e inspecciones al Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción. A ello se suman auditorías internas y externas realizadas entre septiembre y diciembre, todas con saldo blanco y sin observaciones.
En atención ciudadana, la Secretaría reportó la atención de
más de 19 mil reportes en un solo día hábil a través del Sistema de Atención
Mexiquense, así como la resolución de 220 expedientes de responsabilidades
administrativas. La participación ciudadana también tuvo un papel clave, con la
conformación de 3,137 comités de control y vigilancia, casi siete mil visitas
de seguimiento y más de 2,600 informes finales integrados. En obra pública y
programas sociales, las acciones de asesoría, seguimiento y constitución de
comités superaron las metas planteadas.
El uso de tecnología permitió alcanzar un avance cercano al 100 por ciento en plataformas institucionales y un nivel de atención en soporte técnico superior al 99 por ciento. Además, más de 82 servidoras y servidores públicos recibieron capacitación especializada, se creó el primer Círculo de Calidad y se publicó la Metodología de Mejora Continua.
